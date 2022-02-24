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ФСБ: украинские пограничники покинули подразделения на границе с Россией

15:09, 24 февраля 2022
ФСБ: украинские пограничники покинули подразделения на границе с Россией Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинские пограничники покинули места дислокации на границе с Россией. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ, передаёт РИА Новости. В Минобороны России ранее отмечали, что погранслужба Украины не оказывала сопротивления российским подразделениям.

По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе, — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, утром 24 февраля, со стороны Украины был обстрелян пункт пропуска Тёткино погрануправления по Курской области. В результате никто не пострадал. Огневая точка была подавлена ответным огнём российских пограничников.

Кроме того, стрельба произошла на границе с Украиной в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших в результате инцидента нет, разрушений — тоже. Он отметил, что обстановка напряжённая, но контролируемая.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. При этом глава государства отметил, что речи об оккупации соседней страны не идёт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что спецоперация будет завершена по достижении поставленных целей.

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