Прекратить демонизировать Россию и её граждан призвали читатели француского издания газеты Le Figaro. Такая реакция последовала после статьи плитолога Николя Бавере. утверждавшего, что «тень Москвы простёрлась на всю Европу». Свои отзывы читатели ставили на сайте издания.

В числе комменатторов многие отметили , что, предъявляя претензии России, не никто не задумывается об отношениях европы с США.

А почему никто не говорит о тени, которую Вашингтон простер на Европу? Вот уж кто и вправду нагнал мраку, двигая свои пешки прямо к стенам России!; К России прекрасно относятся множество влиятельных французских политиков; С Россией надо обращаться хорошо, а не так, как это мы делаем сейчас. Путин — разумный лидер, с твердым характером. А нам этого сейчас как раз не хватает, — отметили пользователи.

Ранее читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на статью издания, в которой рассказывалось о «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной. Позиция автора статьи их возмутила, как и его точка зрения, что НАТО не имеет отношения к обострению ситуации на востоке Европы.