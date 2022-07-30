Французский волонтер рассказал об инсценировках в Буче Французский волонтер Боке рассказал об убийствах российских военнослужащих и инсценировках в Буче

Фото: Anna Voitenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Буча, Украина

Бывший французский военный Адриан Боке, занимавшийся волонтерской и гуманитарной деятельностью на Украине, рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче, передает РИА Новости. Он утверждает, что стал свидетелем того, как украинские военные жестоко убивали российских офицеров и оставляли тела на улице, когда Буча снова перешла под контроль ВСУ. Он добавил, что его поразило бесчеловечное отношением боевиков «Азова» к русским, евреям и представителям других национальностей.

Для всех этих военных, для военнослужащих из батальона «Азов» главная задача, как они всегда мне говорили, это пытать и убивать «русских псов». Меня как бывшего военного это удивило. Потому что во всем прослеживалось, что их основная цель — это пытать и убивать «русских псов», при этом они даже не говорили об освобождении своего населения​, — сказал он.

По словам француза, в начале апреля он видел в подконтрольной Киеву Буче, как из грузовиков доставали тела людей, которые следом выкладывали рядом с уже лежащими на земле трупами, чтобы придать эффект массовой гибели. Все это происходило в присутствии журналистов. Боке утверждает со ссылкой на коллегу, что в Бучу из других городов Украины также приезжали грузовики с трупами, которые выкладывали рядами на улицах.

Глава МИД Сергей Лавров в статье для «Известий» написал, что киевский режим и его «западные покровители» устраивают такие постановки, как Буча, Мариуполь, Краматорск и Кременчуг, чтобы демонизировать Россию. Министр иностранных дел заявил, что Киев и его западные покровители проигрывают на поле боя и не гнушаются устраивать инсценировки на крови.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией.