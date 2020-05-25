Французская газета опубликовала карту с российским Крымом

Французская ежедневная газета Le Monde разместила на своём сайте карту, на которой полуостров Крым обозначен как российская территория.
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Ранее похожая карта, на которой полуостров обозначен российской территорией, была опубликована в американской газете New York Times, писал NEWS.ru.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
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