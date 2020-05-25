Французская газета опубликовала карту с российским Крымом

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Правительство Германии хочет отменить ограничения на туристические поездки в 31 европейскую страну с 15 июня, если сделать это позволит ситуация вокруг пандемии коронавируса.

Соответствующий проект документа «Критерии для облегчения внутреннего европейского туризма» может быть согласован кабинетом министров 27 мая. В списке властей — 26 других стран Европейского союза, Великобритания, а также четыре страны,...