Европа

Французская газета опубликовала карту с российским Крымом

12:50, 26 мая 2020
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Французская ежедневная газета Le Monde разместила на своём сайте карту, на которой полуостров Крым обозначен как российская территория.

Публикация посвящена распределению по миру случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от инфекции. На карту с российским Крымом обратили внимание журналисты «Европейской правды».

Ранее похожая карта, на которой полуостров обозначен российской территорией, была опубликована в американской газете New York Times, писал NEWS.ru.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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