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Американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой полуостров Крым обозначен как российская территория.

Публикация посвящена распределению заразившихся коронавирусной инфекцией в разных странах.

Ни Министерство иностранных дел Украины, ни посольство Украины в США пока ситуацию не комментировали.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Президент РФ Владимир Путин признал , что к тому времени в Крыму были российские военные. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вступление в состав РФ. Мировое сообщество референдум не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее журналист «Польского Радио» Петар Петрович с сожалением констатировал, что Запад, по всей видимости, смирился с тем, что Крым — это часть России. На это, по его мнению, указывает то, что большинство стран Евросоюза проигнорировали отмечаемую Москвой шестую годовщину вхождения полуострова в состав РФ, писал NEWS.ru.