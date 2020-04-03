New York Times опубликовало карту с российским Крымом

Американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой полуостров Крым обозначен как российская территория.
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Ни Министерство иностранных дел Украины, ни посольство Украины в США пока ситуацию не комментировали.
Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Президент РФ Владимир Путин
Ранее журналист «Польского Радио» Петар Петрович с сожалением констатировал, что Запад, по всей видимости, смирился с тем, что Крым — это часть России. На это, по его мнению, указывает то, что большинство стран Евросоюза проигнорировали отмечаемую Москвой шестую годовщину вхождения полуострова в состав РФ, писал NEWS.ru.
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