Франция отказалась вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

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Власти Франции не намерены вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, пишут «Известия» со ссылкой на посольство страны в РФ. В дипмиссии отметили, что Париж не станет следовать примеру отдельных членов ЕС и изменять правила въезда в соответствии с рекомендацией Брюсселя.

В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве № 833/2014 Европейского союза. Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять, — сказали изданию в посольстве.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии от 8 сентября 2023 года, в ЕС запрещается ввоз ряда товаров из России. в частности, это касается автомобилей с числом мест менее 10, смартфонов, ноутбуков, драгоценностей, косметики, шампуней. В ЕК уточнили, что не имеет значения, в каких целях будет использоваться транспортное средство — в частных или коммерческих. Его ввоз в страну расценивается как запрещенный импорт.

Рекомендациям ЕК последовали Польша, страны Прибалтики и Финляндия. Пересечь их границы на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей.