Франция обсуждает с Британией возможность отмены карантина для туристов

Лондон обсуждает с Парижем вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих в Соединённое Королевство из Франции. Об этом сообщил британский министр культуры Оливер Доуден.
Ранее власти двух стран рассказали, что карантинные меры не будут распространяться на прибывающих из республики в Британию туристов, однако к настоящему моменту в Лондоне так и не прояснили детали договорённостей.
Дискуссии с французами по этому вопросу продолжаются, — заявил политик Sky News.
Карантинные ограничения были введены во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса. Жертвами инфекции на территории Франции стали более 28 тысяч человек, в Великобритании коронавирус унёс жизни более 34 тысяч человек, писал NEWS.ru.
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