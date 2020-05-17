Франция обсуждает с Британией возможность отмены карантина для туристов

https://static.news.ru/photo/a2fec8ec-98e7-11ea-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look press

Лондон обсуждает с Парижем вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих в Соединённое Королевство из Франции. Об этом сообщил британский министр культуры Оливер Доуден.

Ранее власти двух стран рассказали, что карантинные меры не будут распространяться на прибывающих из республики в Британию туристов, однако к настоящему моменту в Лондоне так и не прояснили детали договорённостей.

Дискуссии с французами по этому вопросу продолжаются, — заявил политик Sky News.

Карантинные ограничения были введены во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса. Жертвами инфекции на территории Франции стали более 28 тысяч человек, в Великобритании коронавирус унёс жизни более 34 тысяч человек, писал NEWS.ru.