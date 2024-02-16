Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Трансляцию церемонии вела пресс-служба Елисейского дворца.
Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, — заявил французский лидер в ходе пресс-конференции.
Макрон добавил, что соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.
По информации издания Le Monde, в подписанном документе речь идет о поставках Украине современного военного оборудования, совместимого с поставками НАТО. Также соглашение подразумевает обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины, в частности организацию производства оружия совместно с французскими компаниями.
Ранее в этот день Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке. По его словам, документ беспрецедентный, он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год.
12 января в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.