Франция и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Трансляцию церемонии вела пресс-служба Елисейского дворца.

Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, — заявил французский лидер в ходе пресс-конференции.

Макрон добавил, что соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

По информации издания Le Monde, в подписанном документе речь идет о поставках Украине современного военного оборудования, совместимого с поставками НАТО. Также соглашение подразумевает обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины, в частности организацию производства оружия совместно с французскими компаниями.

Ранее в этот день Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке. По его словам, документ беспрецедентный, он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год.

12 января в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.