Великобритания подписала договор о гарантиях безопасности Украине

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский (справа), премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности, следует из видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале украинский лидер. Британия стала первой страной на Западе, подписавшей такой договор с Украиной.

Всем украинцам: Британия с вами — столько, сколько потребуется, — написал Сунак на своей странице в Twitter (X).

Ранее в правительстве Британии заявили, что двустороннее соглашение станет первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» с Украиной. В кабмине подчеркнули, что королевство первым из числа стран G7 подписывает такой документ с Киевом.

Премьер-министр Британии также объявил, что Британия в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.

Также Сунак пообещал, что Британия поставит Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но в поставку включат и продукцию иностранных партнеров.