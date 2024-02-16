Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Германией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке, сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, документ беспрецедентный, он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год.

Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов, — написал Зеленский.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае вооруженного нападения на Украину, отметил он. Украинский президент выразил союзникам благодарность за солидарность и помощь.

Из опубликованного текста соглашения следует, что ФРГ «непреклонна в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в границах, международно признанных с 1991 года». Германия также осудила действия России.

США, по данным СМИ, пообещают Украине поддержку краткосрочными военными операциями и создание вооруженных сил, способных «сдерживать российскую агрессию». По сведениям журналистов, документ планируется опубликовать весной и он будет действовать 10 лет.