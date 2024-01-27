В США раскрыли подробности о гарантиях безопасности для Украины WP: США дадут гарантии безопасности Украины весной 2024 года

Фото: US Army

США пообещают Украине поддержку краткосрочными военными операциями и создание вооруженных сил, способных «сдерживать российскую агрессию», пишет The Washington Post о гарантиях безопасности Киеву со стороны Вашингтона. По данным издания, документ планируется опубликовать весной и он будет действовать 10 лет.

Как отмечается, соглашение будет содержать программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины. Они также помогут стране провести политические реформы, которые необходимы для полной интеграции в западные институты.

12 января в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.

Также Сунак пообещал, что Британия поставит Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но в поставку включат и продукцию иностранных партнеров.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это соглашения полуфабрикатом. По его словам, никакие договоренности Киева с западными союзниками не влияют на цели СВО.