Финляндия закроет границу для россиян с 30 сентября

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Российско-финляндская граница

Правительство Финляндии одобрило закрытие границы для российских туристов с 30 сентября, сообщил на пресс-брифинге министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает РИА Новости. Он отметил, что въезд россиян в Финляндию ставит под угрозу международные отношения страны с другими европейскими странами.

Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу, — сказал Хаависто.

Ранее глава финского МИД сообщил, что в стране готовятся ввести полный запрет на въезд россиян в страну. По словам министра, государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими». Министр иностранных дел отметил, что такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Он подчеркнул, что Финляндия собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.

Ранее Финляндия предложила Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС. В Хельсинки считают важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.