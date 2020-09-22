Финляндия закроет границу со Швецией спустя 8 суток после открытия

https://static.news.ru/photo/e040feda-fcd0-11ea-b37e-fa163e074e61_660.jpg Хельсинки Фото: myhelsinki.fi

Представитель МВД Финляндии сообщил, что с 28 сентября будут закрыты границы со Швецией. Передвижение между странами разрешили только 19 сентября.

Таким образом, границы будут оставаться открытыми только восемь суток. Также ограничения коснутся возможности перемещения из Норвегии. Запрет не коснётся деловых поездок, передаёт YLE.

Кроме того, с 28 сентября вступит в силу требование об обязательном карантине для туристов, приезжающих из Швеции.

Министерство внутренних дел подтверждает, что рекомендация о карантине [в 2 недели] вступает для всех стран с числом заболеваний, превышающим 25, — отметили в МВД.

Границу Финляндии и Швеции закрыли в марте, а открыли 19 сентября, когда финский парламент разрешил туристические поездки без карантина из стран, где число заболевших COVID-19 не превышает 25 на 100 тысяч человек населения в течение двух недель.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Англии Крис Уитти подготовил речь для обращения к населению страны, в которой сообщает, что пандемия коронавируса достигла в Великобритании критической точки.