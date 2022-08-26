Фекальное побережье: Британию обвиняют в загрязнении половины Европы Соединенное Королевство сливает в Ла-Манш канализационные стоки, которые течением прибивает к берегам Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Дании

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В числе многих недоразумений и споров, которые возникают между континентальной Европой и Великобританией после выхода последней из Евросоюза, чаще всего всплывают те или иные вопросы, касающиеся пролива Ла-Манш как естественной границы между ними. Это касается судоходства, рыболовства, обращения с нелегальными мигрантами. А теперь на поверхность всплыла в буквальном смысле слова еще одна проблема. NEWS.ru узнал, как Лондон и Париж ругаются из-за загрязнения общей акватории субстанцией, которая в воде не тонет.

Трое депутатов Европейского парламента от Франции в пятницу пристыдили власти Великобритании за то, что островное королевство с 2016 года сливает в Ла-Манш неочищенные канализационные стоки, которые течением прибивает к берегам Франции, Бельгии и Нидерландов. Оттуда британские нечистоты течением переносятся еще дальше, в Северное море, где они загрязняют прибрежную линию уже и в Германии и Дании.

По утверждению европарламентариев, объемы нечистот, стекающих с Британских островов, исчисляются миллионами тонн. За период с 2016 по 2021 год депутаты насчитали 1 261 498 случаев, когда британские фекалии попадали в национальные и международные воды.

Французские европарламентарии потребовали от Еврокомиссии подать на Лондон в международный суд за отравление окружающей среды.

Фото: shutterstock.com Штормовая канализация рядом с мостом Ламбет, Лондон

Северное море — это не поля фильтрации и не мусорная свалка, —подчеркивает депутат Европарламента Стефания Йон-Куртен, член комиссии по рыболовству.

Помимо урона, который британская канализация причиняет морским обитателям, парламентарии указывают на ущерб, наносимый пляжам Франции на севере страны. Власти обеих стран этим летом многократно вывешивали на пляжах черные флаги, означающие, что купание строго запрещено.

Разумеется, в Лондоне очень обижаются на то, что в Париже и Брюсселе Британию воспринимают как загрязнителя общеевропейского масштаба. Представитель британского Министерства по вопросам экологии, продовольствия и сельского хозяйства сразу же отвергла обвинения европарламентариев, назвав их «абсолютно беспочвенными».

Наши требования к очистке канализационных стоков ныне намного более жесткие, чем когда мы были в составе Евросоюза. Наш закон об экологии не обходит вниманием ни загрязнение сточных вод отходами пищевой промышленности, ни другими вредными веществами, — утверждает чиновница.

Ответственность за увеличение объемов фекалий, вытекающих из Британии, она возложила на чрезвычайные погодные условия — вначале засуху, из-за которой нечистоты несколько недель подряд накапливались в коллекторах без возможности смыва, а затем на проливные дожди, которые всю эту ароматную массу в несколько часов подняли на поверхность.

Великобритания традиционно относится к канализационным стокам как к неизбежному злу: в большинстве английских домов и целых городов системы очистки стоков не предусмотрены вообще, как не приживаются в этой консервативной стране и смесители в ванных комнатах.

Отходы жизнедеятельности подданных британской короны как выливались при Вильгельме Завоевателе в уличные канавы, а оттуда в море, так продолжают выливаться и при Елизавете Второй (с той лишь разницей, что эти канавы теперь убраны в подземные коллекторы, — уже прогресс, если не знать, что эти коллекторы были построены еще при царствовании королевы Виктории).

В результате упорного нежелания отказываться от архаики, многие пляжи самой Британии густо покрыты слоем вещества, в которое мало кто хочет случайно наступить (особенно во время прилива). Только этим летом экологическая служба королевства 50 раз объявляла чрезвычайную ситуацию в Южной Англии и Уэльсе — тогда из-за проливных дождей канализационные туннели переполнялись, их содержимое самотеком попадало в ручьи и реки и далее достигало прибрежных поселений. В одном из таких инцидентов неконтролируемый поток фекалий выливался в Ла-Манш на протяжении семи часов подряд.

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Всего же за пять лет, по официальной статистике, потоки нечистот текли рекой в течение более 9 миллионов часов. Причем частота таких инцидентов с каждым годом только растет.

Однако, как рассказала NEWS.ru калининградский эколог и океанолог Ирина Чубаренко, опасность от попадания в море отходов жизнедеятельности в данном случае преувеличена.

Отходы жизнедеятельности человека относятся к числу так называемых биоразлагаемых отходов, то есть, попадая в окружающую среду, они исчезают в результате деятельности бактерий и прочих природных факторов, не нанося ущерба. Более того, для растений они вообще служат удобрением. В зависимости от температуры воды и воздуха такие отходы полностью абсорбируются от нескольких часов до нескольких дней. Что в самом деле угрожает экологи, это то, что в канализацию также попадает огромное количество неразлагаемых отходов, например пластик. Поэтому акцент следует делать на очистке стоков именно от такого содержимого, а фекалии как природное явление природе навредить не могут. Ирина Чубаренко завлабораторией физики моря Института океанологии им. П. П. Ширшова (г. Калининград)

Проблему нечистот в Великобритании в самом деле широко используют в политической борьбе и в самой стране. В этом году оппозиция не раз обвиняла правящих консерваторов в том, что те «утопили страну в дерьме». Лейбористы и либерал-демократы указывают, например, что тори в этом году вновь заблокировали предложенные оппозицией меры, которые сделали бы обязательными очистку канализационных стоков, как это уже почти столетие делается по ту строну Ла-Манша. Помимо критики положения дел в ЖКХ, оппозиция указывает на транжирство чистой воды в Британии, жители которой вместо экономного умывания в проточной воде по утрам набирают её целые раковины и чаны (у кого что есть в домах).

Лейбористы утверждают, что из-за пренебрежения к проблеме канализации со стороны консерваторов вся Англия и Уэльс оказались покрыты слоем нечистот, включая пляжи и спортивные площадки.

Фото: shutterstock.com Лондон, Великобритания. Мусор, включая выброшенный теннисный мяч, застрял в ливневой канализации на дороге

В то время как работающие в сфере ЖКХ компании платят своим акционерам огромные дивиденды, тори позволяют им экономить на сбрасывании в окружающую среду вонючих стоков, в источники водоснабжения и на наши игровые площадки. Это позор. Когда мы придем к власти, мы введем огромные штрафы и юридическую ответственность за пренебрежение этими вопросами, —обещает министр экологии теневого кабинета Джим МакМахон.

Консерваторы в ответ лениво обещают, что займутся рассмотрением канализационных проблем уже в сентябре. Однако эта вечнозеленая тема остается злободневной независимо оттого, какая партия находится у власти, а какая увлеченно копается в фекалиях, потому что изменить многовековой менталитет обитателей островов не под силу ни одной партии.