Fakt: Польша опоздала с запретом на импорт украинского зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Польши слишком поздно приняли решение о запрете ввоза в страну украинского зерна, написала в обозреватель Анна Орловска в статье, опубликованной изданием Fakt. По словам местных фермеров, техническое зерно с Украины заполонило польский рынок и уничтожает сельское хозяйство страны.

Так, фермер Михал Кошарек пожаловался обозревателю, что из-за украинской продукции у него нет никаких шансов продать сотни тонн зерна собственного производства, которые остались на складе.

Ее преимуществом была низкая цена, и производители воспользовались этим, — сказал он.

Фермер добавил, что мало кому из его коллег удалось реализовать свою продукцию. Тем же, кто смог это сделать, пришлось значительно снизить цену. По его словам, такая ситуация означает «смерть для села» и «беды для города». Он призвал польские власти «оставить фермеров в покое и позволить нормально жить и работать».

Как сообщалось ранее, Польша и еще ряд стран ЕС ввели временный запрет на импорт зерна и некоторых других продуктов растительного и животного происхождения с Украины. Он вступит в силу с 22 апреля. Накануне стало известно, что эти страны хотят расширить перечень, включив в него яйца, муку, птицу, сахар, мед, масло. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе министрами сельского хозяйства ЕС.