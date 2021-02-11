Евросоюз в феврале может ввести санкции против «союзников» Путина из России

https://static.news.ru/photo/a53a5eda-6c8d-11eb-a841-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Martin Schroeder/Global Look Press

Европейский союз может ввести запрет на въезд и заморозить активы «союзников» президента России Владимира Путина в феврале, после того как Франция и Германия выразили готовность пойти на этот шаг.

Берлин и Париж, вероятнее всего, откажутся от поддержки более жёстких санкций, к которым стремятся некоторые страны Евросоюза, например, в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщил агентству Reuters источник в дипломатических кругах.

Польша, страны Балтии, Румыния и Чехия уже настаивают на введении санкций, а согласие на это Германии и Франции означает, что и другие страны ЕС вряд ли смогут заблокировать подобное решение. По данным агентства, решение о санкциях может быть принято на заседании Совета глав МИД Евросоюза 22 февраля.

Мы больше не можем избегать санкций. Существует консенсус, включающий и Германию, в пользу санкций. Мы не можем ответить по-другому, — цитирует Reuters дипломата.

Как ранее писал NEWS.ru, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель был с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений с ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.