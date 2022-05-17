Евросоюз создаст центр европейских военных инноваций Боррель заявил, что ЕС приняли решение о создании центра европейских военных инноваций

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Главы МИД 27 стран Евросоюза поддержали идею создания центра европейских военных инноваций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросу обороны, передаёт ТАСС. По его словам, такое решение было принято в рамках первой оборонной стратегии организации под названием «Стратегический компас ЕС».

Сегодня мы учредили центр европейских оборонных инноваций, чтобы стимулировать и поддерживать кооперацию между странами—членами ЕС по вопросам инноваций в военной сфере, — заявил Боррель.

Ранее Боррель, говоря о ситуации на Украине, заявил, что разрешить конфликт в этой стране можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.