Евросоюз прокомментировал беспорядки в Испании из-за ареста рэп-исполнителя

https://static.news.ru/photo/8c15d88c-72ad-11eb-a8ef-96000091f725_660.jpg Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз поддерживает мирные акции протеста, государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций. Так представитель Европейской комиссии прокомментировал массовые беспорядки, которые вспыхнули в Испании в поддержку рэпера Пабло Хаселя.

Мы уже неоднократно повторяли, что мирные демонстрации — это фундаментальное право во всех демократических странах, мы поддерживаем мирные демонстрации и отвергаем любые формы насилия, — заявил европейский чиновник.

Рэпера приговорили к девяти месяцам тюрьмы за восхваление запрещённых террористических организаций и оскорбление монархии в своих треках. Во вторник, 16 февраля, в городах Испании начались акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Были задержаны десятки человек, сотни пострадали, в том числе испанские силовики.

В защиту Хаселя выступили представили творческой интеллигенции, среди которых актёр Хавьер Бардем и режиссёр Педро Альмодовор. Позже правительство страны заявило, что пересмотрит наказание за те преступления, которые связаны со свободой слова. Планируется, что оно будет применятся к тем, кто представляет угрозу общественному порядку и проявляет насилие, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в одной из песен Пабло Хасель назвал короля и представителей власти «паразитами», «мафиози» и «преступной бандой». Он призвал положить конец «фашистской монархии», которая попустительствует полицейскому насилию.