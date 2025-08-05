Евросоюз придумал одно наказание для Китая за «сотрудничество» с Россией Евросоюз хочет ввести санкции против КНР за якобы поставку деталей для БПЛА в РФ

Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении Китая, так как он якобы поставляет в Россию компоненты для дронов и поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, передает Politico со ссылкой на европейского дипломата. По его словам, ЕС планирует добиваться рестрикций после августа.

После августа мы будем добиваться введения санкций. Мы хотим диалога и конкретных действий, — сказал дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что введет новые ограничительные меры в отношении России в случае, если мирное соглашение по Украине не будет подписано в течение 10 дней. При этом глава Белого дома отметил, что ограничения не наносят Москве ущерба.

До этого президент США признался в сомнениях по поводу эффективности рестрикций, вводимых против РФ. По его словам, Вашингтон может ввести против Москвы новые санкции, но при этом не известно, смогут ли они хоть на что-то повлиять, так как российского лидера Владимира Путина несильно беспокоит вопрос ограничительных мер.