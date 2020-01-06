https://static.news.ru/photo/faf39bf2-324b-11ea-ab56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Агентство по авиабезопасности ЕС (EASA) выпустило обращение к национальным авиационным властям ЕС, в котором рекомендует отказаться от коммерческих полётов над Ираком.

EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полётов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности, — рассказала представитель агентства Джанет Норткот.

По её словам, несколько авиакомпаний уже отреагировали на риск, скорректировав свои маршруты. EASA совместно с Еврокомиссией и национальными властями стран Евросоюза продолжит следить за ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Крушение украинского самолёта в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.

Реакция авиаперевозчиков

В первой половине дня 8 января «Уральские авиалинии», Air France, казахстанская Air Astana, Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок.