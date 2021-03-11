Европейские послы согласовали санкции против российских властей

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Послы стран Европейского союза согласовали введение новых санкций за нарушения в области прав человека по европейскому аналогу «акта Магницкого». Под ограничительные меры попадут физические лица из России, Ливии и Китая.

Эти люди несут ответственность за нарушение прав человека в странах, рассказал журналистам ТАСС источник в одной из делегаций Совета ЕС.

Постоянные представители предварительно согласовали новый чёрный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию, — сказал информатор.

По его словам, решение может быть утверждено уже 22 марта, на ближайшем заседании глав МИД европейских стран.

Дугой источник агентства в институтах Евросоюза сообщил, что россияне попали в список из-за нарушений прав человека в Крыму.

5 марта источники Bloomberg сообщили, что возможность новых санкций в адрес Москвы рассматривают и в Лондоне, и в Вашингтоне. Меры могут варьироваться от ограничений против российских олигархов до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России план действий на случай введения таких рестрикций.