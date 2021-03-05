Кремль учитывает угрозу новых санкций со стороны США

https://static.news.ru/photo/b960de04-7d9d-11eb-904f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва учитывает заявления Вашингтона о возможном введении новых ограничительных мер и разрабатывает сценарии защиты российского бизнеса и интересов граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у России план действий на случай введения таких рестрикций.

В России, конечно же, понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса, — сказал Песков.

5 марта источники Bloomberg сообщили, что возможность новых санкций в адрес Москвы рассматривают и в Лондоне, и в Вашингтоне.

3 марта в Госдепартаменте заявили, что Штаты не будут вводить новые санкции, если Москва задекларирует и уничтожит «необъявленное химическое оружие». В МИД РФ на это ответили, что США считают себя самым главным борцом с химическим оружием, при этом свой арсенал химического оружия они не уничтожили и хотят увести дискуссию от этого вопроса.

2 марта американский Минфин добавил в санкционный список 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия» и конкретные персоны. Санкции связаны с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. В этой же связи Вашингтон ввёл запрет на предоставление Москве кредитов от американских правительственных финансовых организаций, в том числе и от Экспортно-импортного банка США.

Ранее Песков отметил, что в Кремле надеются, что «безумные» позывы США ввести санкции, направленные против российских бизнесменов, так и останутся просто заметками в различных СМИ, сообщал NEWS.ru.