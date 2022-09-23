Европейская страна продолжит выдавать шенгенские визы россиянам Глава МИД Венгрии Сийярто: мы продолжим выдавать шенгенские визы россиянам

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Венгрия не планирует ограничивать выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что у Венгрии остаются механизмы выдачи виз гражданам странам, к которыми нет упрощенного визового режима.

Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой, — сказал он.

Ранее 23 сентября стало известно, что въезд в Финляндию и выдача виз гражданам России будут существенно ограничены. Принципиальное решение принято на совместном заседании президента страны Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности. Дата вступления рестрикций в силу не указывается.

Тем временем Еврокомиссия обсуждает с лидерами стран Европейского союза возможность выдачи виз россиянам после объявления частичной мобилизации. Отмечается, что въездные документы могут быть выданы из гуманитарных соображений.