Европейская элита признала бессилие Украины Naked Capitalism: элита Европы осознала беспомощность Украины

Фото: МО Украины

Европейская элита стала осознавать, что Украина беспомощна и не имеет шансов вернуть утраченные территории, сообщает портал Naked Capitalism. При этом, как отмечается в публикации, в Европе продолжают преуменьшать сильные стороны России.

Европейская элита наконец осознает, что у Украины нет шансов вернуть утраченную территорию, — подчеркивается в статье.

Ее авторы считают, что осознание возможностей Украины привело к изменению нарратива вокруг конфликта.

Также в публикации отмечается, что российская экономика выдержала санкции со стороны ЕС. Россия обогнала Германию и стала пятой самой богатой экономикой в мире, по паритету покупательной способности она оказалась крупнейшей в Европе. Данный показатель применяют, чтобы сравнивать стоимость жизни и уровень доходов в разных странах, поясняется в статье.

Ранее журналист Александр Мотыль заявил, что российские войска способны удерживать свои оборонительные линии бесконечно благодаря большому количеству ресурсов. По его мнению, Москва по этому показателю превосходит Киев. Мотыль также указал на мнение многих аналитиков, предрекающих поражение Киева в конфликте. Он считает, что Украине надо скорее начать переговоры, поскольку в противном случае она продолжит нести людские потери.