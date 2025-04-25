Европа и Украина выступили с предложением по вопросу переговоров ЕС предложил начать переговоры по территориям Украины с линии соприкосновения

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Европа и Украина предложили вести переговоры по вопросам территорий, начиная с определения линии боевого соприкосновения, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Однако территориальные вопросы будут обсуждаться только после полного прекращения огня, говорится в публикации.

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. <...> Переговоры по территориям начинаются с определения линии соприкосновения, — сказано в документе.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что в ближайшее время российское руководство может объявить о новом перемирии на территории Украины. По ее словам, такая инициатива, вероятно, будет принята на время майских праздников. Тем не менее, считает депутат, режим прекращения огня не должен быть исключительно односторонним. Журова выразила надежду на скорую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

До этого Трамп утверждал, что в ближайшие несколько дней могут произойти значимые события в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны уже достигли определенного прогресса, текущая динамика позволяет надеяться на скорое завершение боевых действий.