«Это тошнотворно»: почему Британия возмущена фильмом «Гарри и Меган» В британском парламенте предложили лишить Сассекских всех королевских титулов после скандальной премьеры Netflix

Фото: shutterstock/netflix

«Плевок в сторону покойной королевы», «мыльная опера», «тошнотворное зрелище», «королевский цирк» — британские СМИ не стесняются в выражениях в адрес премьеры документального фильма «Гарри и Меган». Три из шести серий вышли накануне на платформе Netflix, остальное покажут через неделю, 15 декабря. Пишут, что старший брат Гарри наследный принц Уильям «в ярости», юристы Виндзоров точат зуб на мятежную пару, а в палате общин звучат призывы лишить герцога и герцогиню Сассекских всех королевских регалий. Выдержки из британской прессы — в обзоре NEWS.ru.

«Пути назад в семью нет»

Принц Гарри и его жена Меган вряд ли теперь получат приглашение в имение Сандрингем на это Рождество или на любое другое семейное торжество в будущем после их последних ударов по королевской семье. Сериал на Netflix снова разжигает конфликты между королевскими особами, — пишет британский таблоид The Mirror. — Первые три серии старшие члены монаршего семейства посмотрели с тревогой.

Источники газеты в окружении принца Уильяма утверждают, что тот «находится в ярости» из-за «наветов» своего младшего брата и невестки.

Уильям и его супруга принцесса Уэльская Кейт особенно болезненно восприняли предположения Гарри, будто мужчины в королевской семье «женились не по любви», — отмечает The Mirror.

Наследника престола также возмутило, что режиссеры Netflix включили в фильм фрагменты из знаменитого интервью принцессы Дианы телеканалу BBC 1995 года. В нем леди Ди поведала на весь мир о неверности и изменах своего бывшего супруга принца Чарльза. Сейчас он стал королем, а извечная соперница Дианы Камилла — королевой-консортом. Уильям был уверен, что отрывки из той программы больше никогда не будут показаны, и они договорились об этом с Гарри. Теперь принц «почувствовал себя обманутым».

Пути назад в ближний круг семьи для Сассексов нет, — признает The Mirror.

The Sun сообщает со ссылкой на источники в Букингемском дворце, что после просмотра первых серий «королевская семья пребывает в состоянии печали».

Фото: shutterstock В Букингемском дворце не комментируют фильм «Гарри и Меган»

Насмешливый книксен для бабушки Гарри

СМИ приводят самые обсуждаемые эпизоды вышедших серий.

Меган намекнула, что Кейт при знакомстве была холодна с ней:

Уилл и Кейт пришли на ужин, и я встретилась с ней в первый раз. Помню, что я была в рваных джинсах и босиком. Я люблю обниматься, я всегда заключала людей в объятия. Но не знала, что это может раздражать многих британцев. Очень быстро до меня дошло, что внешние формальности, ограничения происходят изнутри. Это меня потрясло.

Меган поведала о первой встрече с Елизаветой II, повторив на камеру свой реверанс перед бабушкой Гарри. Зрители сочли рассказ «насмешкой», «пародией» и даже «издевательством»:

Никто специально не готовился к торжественному моменту. Я даже не знала, что через мгновение встречусь с королевой. Мы ехали в машине на обед в замок Royal Lodge, как вдруг Гарри говорит: «О, тут моя бабушка! Мы собираемся увидеться с ней после церкви. Ты знаешь, как делать реверансы?» Я сначала подумала, что это шутка. Американцы поймут меня. Нет, конечно, у нас тоже есть эти игры в Средневековье, рыцарские турниры. И я просто раскланялась со словами: «Удовольствие видеть Вас, Ваше Величество».

Гарри утверждает, что британские таблоиды травили и «хотели уничтожить» его невесту, а затем жену на расовой почве. Но в королевской семье никто не прислушался к его просьбам защитить Меган:

Мне говорили: «Моя жена прошла через это (внимание со стороны папарацци. — NEWS.ru), так почему к твоей девушке должны относиться по-особенному? Почему ее надо защищать?» <...> Я пытался обсудить с ними расовый мотив, но их взгляд был затуманен. Я видел, что они полны предубеждения...

Гарри видит в супруге копию покойной матери — принцессы Дианы:

Меган во многом похожа на мою маму. В ней есть такое же сострадание, такое же сопереживание, такая же уверенность. В ней есть такая теплота. Я признаю, что в мире найдутся люди, которые в корне не согласны с тем, что я сделал и как я это сделал. Но я знал, что должен был сделать все, что мог, чтобы защитить свою семью, особенно после того, что случилось с моей мамой. Я не хотел, чтобы история повторилась.

А еще младший сын короля раскаивается в том, что в 2005 году пришел на вечеринку в нацистской униформе. Тогда ему было 20:

Вероятно, это была одна из самых больших ошибок в моей жизни. Потом мне было так стыдно. Я хотел это исправить... Была встреча с главным раввином Британии, потом я посетил Берлин, там общался с пережившими холокост. Я извлек из этого урок.

Фото: Pool/Global Look Press Принц Гарри говорит, что хотел защитить свою жену

Просто мистер Виндзор

Как пишет The Guardian, после новых обвинений из уст герцога и герцогини Сассекских депутат-консерватор Боб Сили собрался «лишить Гарри и Меган всех королевских титулов». Для этого он готовится в начале 2023 года внести поправки в Закон о лишении титулов 1917 года. Изначально он принимался для того, чтобы отнимать привилегии у титулованных британцев, поддержавших Германию в Первой мировой войне.

Если в палате общин поддержат резолюцию, Тайный совет получит реальное право понизить королевский статус Сассекских.

Если хочешь ненавидеть монархию, будь просто мистером Виндзором. Это политический вопрос. Помимо разгрома королевской семьи и монетизации своих страданий на потребу публики, принц Гарри также нападает на важные институты в Британии, — считает Сили.

Правда, законопроекты, которые выдвинуты отдельными депутатами и не пользуются поддержкой правительства, редко имеют шанс пройти через парламент.

Между тем в Букингемском дворце до сих пор никак прокомментировали откровения от Netflix, за которые Сассексы, по информации СМИ, получили гонорар в $100 млн. Продолжение следует.