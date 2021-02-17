Эстония рассказала об угрозе со стороны российских спецслужб

https://static.news.ru/photo/fb61cbd6-7138-11eb-956c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские спецслужбы угрожают Эстонии и её союзникам, используя для разведки различные приёмы кибератак. Об этом говорится в ежегодном докладе департамента внешней разведки Минобороны Эстонии.

В документе указано, что российские спецслужбы используют киберпространство для раскола западного общества и отношений между государствами НАТО. Утверждается, что для расширения влияния они злоупотребляют киберпространством.

Эстонская разведка полагает, что в будущем российские спецслужбы будут использовать технологию, связанную с фейками. Особую опасность это будет представлять, когда дипфейки будут неотличимы для человеческого глаза от правдивой информации. В этом случае будет сложнее отличать фейковую информацию от подлинной, говорится в документе.

В департаменте внешней разведки Эстонии убеждены, что Россия занимается формированием новых дивизий и развёртывает ракетные вооружения на западном направлении. В документе указано, что в 2019 году в Калининградской области был создан новый танковый полк, а в 2020 году — мотострелковая дивизия. Утверждается, что она стала шестой по счёту за семь лет, созданной на западном направлении. Указано, что на побережье Финского залива несут службу системы береговой охраны «Бал», их дальность действия составляет 120 километров, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Эстонии потребовали от Европы ввести новые санкции против России. Политики хотят, чтобы Москва отказалась от агрессии по отношению к своим соседям, а также выполняла международные обязательства по отношению к собственным гражданам.