ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников

Любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях несовместимы с правом детей на образование и уважение их частной жизни. Об этом говорится в постановлении Европейского суда по правам человека в ответ на обращение школьника из Хорватии, которого оскорбил педагог. В ЕСПЧ призвали принять соответствующие меры для безоговорочного запрещения любых форм унижения учащихся, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

Поводом для рассмотрения стало оскорбление учителем ребёнка, когда тот опоздал в школу. Педагог назвал его дураком и деревенщиной. Учащийся пожаловался директору, который в свою очередь заявил, что это не оскорбление, и тоже обозвал ученика.

Суд пришёл к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иное, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя, — указано в комментарии к решению суда.

ЕСПЧ пришел к выводу, что никакого оправдания слов учителя быть не может.

Решение Страсбургского суда Верховный суд России включил в обобщение ЕСПЧ, поскольку его правовые позиции распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

Ранее педагог из города Мирный Архангельской области публично унизила ученика, обозвав его «176 сантиметров дерьма». Как сообщалось, класс сдавал учебники, в это время двое учеников на первой парте разговаривали, что и вывело из себя учительницу русского языка и литературы. В итоге досталось не только ему, но и всем остальным школьникам. Семиклассники сделали запись высказываний педагога.