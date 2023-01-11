ЕСПЧ разрешил Польше возвращать нелегальных мигрантов в Белоруссию Погранслужба Польши: ЕСПЧ разрешил Варшаве возвращать нелегальных мигрантов в Белоруссию

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Пограничная стража Польши заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Варшаве отправлять нелегальных мигрантов обратно в Белоруссию. В 2022 году ЕСПЧ в 40 случаях назвал запрет на передачу иностранца в Белоруссию временной мерой по мигрантам, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, сообщает РИА Новости.

После ознакомления с материалами, предоставленными как польской стороной, так и представителями иностранцев, трибунал отменил или не продлил временную меру по всем 40 делам, — цитирует агентство польскую службу.

В Погранстраже рассказали, что в 25 случаях из 40, которые касались 56 человек, ЕСПЧ исключил дело из списка рассматриваемых жалоб, поскольку отсутствовал контакт с заявителями. Они уехали из Польши раньше, чем началось рассмотрение их дел. Польские пограничники уверяют, что у нелегалов принятая практика.

Ранее мигранты из Белоруссии в ноябре 2021 года пытались перебраться через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство Польши. За сутки фиксировалось нескольких десятков таких случаев, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.