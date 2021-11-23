Мигранты придумали ещё один способ попасть в Польшу

Мигранты из Белоруссии пытаются перебраться через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство Польши. За сутки фиксируется нескольких десятков таких случаев. Об этом изданию Radio Zet заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.

Мигранты концентрируются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах, — сказал он.

По словам Скуркевича, ещё несколько дней назад основная масса беженцев пыталась прорваться в страну через границу Подляского воеводства. Сейчас всё более напряжённая ситуация наблюдается на границе Белоруссии и Любельского воеводства Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения миграционного кризиса. В настоящий момент закрыт только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужно противостояние с Польшей. По словам главы республики, обострение отношений может привести к войне.