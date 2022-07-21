ЕС решил не вводить санкции против российского металлургического гиганта WSJ: Евросоюз отказался вводить санкций против российской «ВСМПО-Ависма»

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Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций в отношении российскй корпорации «ВСМПО-Ависма». Против ограничений выступили Франция и ряд других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана государствам Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта «ВСМПО-Ависма», — говорится в сообщении издания.

По имеющимся данным, компания должна была попасть в седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Планировалось, в частности, ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения. Однако государства — члены Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что данные меры могут спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения титана компании фирмам из Европы.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Компания поставляет свою продукцию на рынки 50 стран, интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию.

Ранее стало известно, что власти Украины пытаются заставить западные компании отказаться от титана из РФ. Для этого Киев нанял в Вашингтоне лоббистскую компанию, которая должна доказать опасную взаимосвязь российского металла со спонсированием титановыми предприятиями вооруженного конфликта на Украине. При этом отмечается, что на текущий момент обстоятельства на рынке не позволяют игрокам отказаться от поставок металла из РФ.