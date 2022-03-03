ЕС принял заявку на членство Украины по ускоренной процедуре

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своём Twitter написал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. В настоящее время её рассматривают. Накануне эту заявку подписал лидер страны Владимир Зеленский.

Заявка принята и зарегистрирована. Она находится на рассмотрении, — заявил Ермак.

Зеленский неоднократно призывал ЕС принять решение о членстве его страны в сообществе. По его словам, нынешняя ситуация на Украине является самым подходящим моментом для этого шага.

Украинский лидер добавил, что его страна «с оружием в руках борется с оккупантом» за свободу и европейское будущее. Он выразил уверенность, что ЕС сделает выбор в пользу Украины. Зеленский также отметил, что провёл беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил с ним «дальнейшую действенную помощь» Киеву.

Позднее Мишель в эфире BFM отметил, что вопрос о возможном приёме Украины в ЕС станет предметом дискуссии в организации. Он также подчеркнул, что членство Украины в ЕС позволит укрепить двусторонние экономические и политические связи.