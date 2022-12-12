ЕС не смог согласовать санкции против России до встречи глав МИД в Брюсселе

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Страны Евросоюза не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России до встречи глав МИД в Брюсселе, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, дискуссия министров по санкциям будет сложной, передает ТАСС.

Это заседание Совета ЕС будет очень долгим и сложным. У нас на повестке дня санкции против России, девятый пакет, мы все еще не достигли согласия. Нам остается договориться еще по ряду вопросов. Может быть, это удастся сделать к концу дня, может быть, вопросы останутся после сегодняшней встречи. Это будет нелегко, поскольку есть разные взгляды, — сказал Боррель.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что главы Министерств иностранных дел стран-членов ЕС в рамках заседания 12 декабря планируют утвердить новые антироссийские санкции. Уточнялось, что в ходе него также могут быть приняты рестрикции в отношении Ирана.

В начале декабря Financial Times сообщала, что новый пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на трансляцию четырех телеканалов, а также на транзакции еще с тремя российскими банками. Кроме того, рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающий сектор РФ.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о подготовке директивы, которая определяет список «преступных» действий по обходу санкций. Документ позволит избавиться от имеющихся лазеек и поможет в удержании тех, кто нарушает антироссийские ограничительные меры ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя.