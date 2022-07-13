ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область

Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Европейский союз и Россия пришли к единому мнению относительно транзита грузов в Калининградскую область. По информации высокопоставленных источников с российской стороны, Брюссель представил документ, который «полностью удовлетворил» российские власти, пишут «Известия».

В частности, в документе указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите, — приводит газета слова неназванного собеседника.

Согласование финального документа идёт уже «несколько недель», указывает источник издания. Это договорённость между Брюсселем и Вильнюсом. Литва с 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись 30% поставок.

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что России «стоит подумать» о том, чтобы дать соответствующий ответ на блокаду транзита в Калининград. По его мнению, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз.