Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Ереваном Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Ереваном

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в полную нормализацию отношений с Ереваном. Так он прокомментировал итоги первой личной встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, прошедшей 6 октября в Праге, сообщает РИА Новости.

Я искренне верю, что мы сможем достичь нашей цели по полной нормализации на основе добрососедских отношений в нашем регионе, — подчеркнул Эрдоган.

Прежде с Пашиняном он лишь разговаривал по телефону. Лично лидеры Турции и Армении не встречались 13 лет. Также в кулуарах заседания Европейского политического сообщества в этот день встретились Эрдоган, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее появилось видео с первой в истории встречи Эрдогана и Пашиняна в кулуарах первого заседания Европейского политического сообщества в Праге. Стороны намеревались обсудить возобновленный процесс нормализации отношений.