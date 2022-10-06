Появилось видео с первой в истории встречи Эрдогана и Пашиняна Пашинян, Алиев и Эрдоган впервые провели личную встречу в Праге

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые в очном формате встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в кулуарах первого заседания Европейского политического сообщества в Праге, передает РИА Новости. На переговорах также присутствовал азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Первые двусторонние переговоры Эрдогана и Пашиняна начнутся в четверг в 19:00 мск. Стороны намерены обсудить возобновленный процесс нормализации отношений. Конкретные темы беседы не разглашаются.

До этого Пашинян заявил, что эти встречи укладываются в рамки мирной повестки армянских властей. Затем он отправится в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите стран СНГ.

Ранее президент Турции заявил, что Ереван должен всесторонне воспользоваться шансом на долгосрочный мир в регионе. Кроме того, Эрдоган коснулся темы конфликта Украины и России, в котором Анкара, по его словам, «делает ставку на дипломатию и мир». Президент добавил, что именно благодаря Турции сторонам удалось достичь соглашения по вывозу зерна с Украины.