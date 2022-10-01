Эрдоган: Ереван должен воспользоваться шансом на мир

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ереван должен воспользоваться шансом на мир, такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии осенней сессии парламента 27-го созыва. Политик также не исключил скорую встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, передает агентство Анадолу.

Армения должна всесторонне воспользоваться шансом на долгосрочный мир, — сказал Эрдоган.

Он также рекомендовал своему армянскому коллеге «хорошо воспользоваться» возможностью долгосрочного мира в регионе.

Также Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.

Пашинян намерен приехать туда. Кажется, он предполагал возможность нашей встречи там. Может быть мы сможем поговорить с ним там, — сказал турецкий лидер.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.