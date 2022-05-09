Эрдоган предложил Евросоюзу написать для себя новую историю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Xinhua/Global Look Press

Для Евросоюза, который отошёл от своих основополагающих принципов и в последние годы находился под влиянием краткосрочной политики стран — членов объединения, настало время написать для себя новую историю на фоне российской военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, приуроченном ко Дню Европы, который отмечают 9 мая. Турецкий лидер назвал ситуацию на Украине трагедией, которая разворачивается в центре Европы на глазах всего мира.

Сегодня эта трагедия, которая происходит в центре Европы на глазах у всего мира, является предупреждением для ЕС. Сейчас существует потребность в солидарности, сотрудничестве и, прежде всего, в дальновидных и смелых перспективах, как в те времена, когда были заложены основы европейской интеграции, — указал Эрдоган.

Он отметил, что последствия боевых действий на украинской территории подтвердили: Турция имеет стратегическое значение для ЕС, в частности, в сфере энергетики, безопасности, цепочек поставок и миграции.

В мире, который становится всё более и более сложным, обеим сторонам выгодно сосредоточиться на наших общих знаменателях, а не на различиях, и на фундаментальных ценностях, которые мы поддерживаем, а не на конфликтах интересов, — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намеревается стать полноправным членом Евросоюза. Страна подала заявку на вступление в ЕС ещё в 1987 году. Но переговоры по этому поводу начались только в 2005 году. Из-за разногласий они не раз приостанавливались. В настоящий момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье.