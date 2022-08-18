Эрдоган отправился во Львов на встречу с Зеленским и Гутерришем

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Реджеп Эрдоган. Архивное фото

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, передает телеканал A Haber. Политики планируют обсудить урегулирование украинского кризиса и ряд других вопросов.

В частности, одной из тем трехсторонней встречи станет дальнейшая реализация зерновой сделки. После нее генсек ООН намерен отправиться в Стамбул для посещения зернового координационного центра.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что Эрдоган и Гутерриш могут попробовать убедить украинского лидера согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.