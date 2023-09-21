Эрдоган назвал Россию необычной страной Эрдоган назвал неправильным негативное отношение к России

Фото: Recep Tayyip Erdogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansı, что считает неправильным негативное отношение к России со стороны Запада, поскольку это «необычная страна». По его словам, Россия занимает лидирующее положение в мире.

И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к [президенту России Владимиру] Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем. Я тоже не считаю такое отношение правильным, потому что Россия — это необычная страна. Россия занимает [лидирующие] места и по площади, и по своему положению в мире, — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также указал, что Россию нельзя игнорировать, поскольку она занимает одно из ведущих мест в мире по производству зерна. Анкара собирается и дальше поддерживать отношения с Москвой в позитивном ключе, добавил Эрдоган. По его мнению, пока Европа испытывает серьезный дефицит газа, у Турции нет проблем благодаря поставкам из России.

Он считает, что возможность продления зерновой сделки существует, и президент Турции намерен обсуждать этот вопрос с Путиным. Эрдоган также подчеркнул, что выборы в Карабахе обеспокоили и Азербайджан, и Армению.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Анкара поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что Карабах является территорией Азербайджана.