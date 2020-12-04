Эрдоган назвал «бедой» Франции её президента Макрона

https://static.news.ru/photo/dc1e67f4-3630-11eb-84ba-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: twitter.com/emmanuelmacron

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона «бедой» для Франции и выразил надежду, что страна избавится от его бремени.

Макрон — беда для Франции. Страна переживает опасный период. Франция должна избавиться от бремени Макрона как можно быстрее. Им не избавиться от «жёлтых жилетов», — заявил турецкий лидер, слова которого приводит RNS.

Эрдоган также вспомнил резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать Нагорно-Карабахскую Республику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал совет французам: если они так любят армян, пусть отдают им Марсель. Я то же самое говорю, — добавил президент Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе». Турецкий политик сообщил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

Турецкий лидер резко отозвался о президенте Франции после того, как Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в стране. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, писал NEWS.ru.