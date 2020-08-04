Эксперты оценили эффективность отказа Швеции от карантина

https://static.news.ru/photo/07ed2f0c-d630-11ea-85fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Lorestani/Tt/Global Look Press

Данные по этой неделе могут подтвердить, как решение Швеции отказаться от жёсткого карантина в связи с пандемией коронавируса избавило экономику страны от падения.

В среду, 5 августа, Швеция опубликует отчёт ВВП. Опрошенные Bloomberg специалисты ожидают сокращение в 7%, что стало бы беспрецедентным падением для экономики страны, однако не сравнилось бы с ситуацией в США и Евросоюзе.

Экономика Швеции не осталась невредимой, <…>, но мы считаем, что падение ВВП во втором квартале, вероятно, составило примерно треть от того, что наблюдалось в еврозоне, — заявил экономист Capital Economics Дэвид Оксли.

Однако такая стратегия привела к одним из самых высоких показателей смертности в мире — 56,4 на 100 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты сравнили эффекты от действий Швеции и Норвегии по преодолению кризиса. Первая страна пошла по пути построения коллективного иммунитета и отказалась вводить жесткие ограничения. Вторая, напротив, быстро ввела карантин и массовое тестирование на COVID-19.