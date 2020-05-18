Эксперты ЕС в феврале недооценили угрозу распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/adb5db58-99a1-11ea-bbb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK/ Global Look Press

Эксперты в области здравоохранения Евросоюза во время встречи 19 февраля решили, что риск распространения коронавируса в Европе невысокий.

Заседание членов технического консультативного совета прошло в штаб-квартире Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за три дня до вспышки болезни в Италии. На тот момент в Европе было зафиксировано 45 заболевших COVID-19, передаёт El Pais.

Ранее NEWS.ru писал, что более 120 стран поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков коронавируса и причин распространения COVID-19.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.