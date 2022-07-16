Политолог рассказал, когда российские войска возьмут под контроль Одессу Израильский политолог Кедми: российские войска возьмут под контроль Одессу уже к началу сентября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Израильский политолог, бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми в ходе эфира на YouTube-канале Александра Вальдмана «Вальдман-LINE» выразил мнение, что уже к началу сентября российским войскам удастся взять под контроль Одессу. По его словам, на недавней встрече президента России Владимира Путина с представителями командования ВС РФ обсуждалось продолжение наступательной операции за пределами Донбасса.

По факту закономерное в этой ситуации продвижение к Одессе уже началось с нескольких сторон. К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе, — высказал мнение эксперт.

Кедми считает, что по срокам взятия города российскими военными могут быть погрешности только в две или три недели. Он отметил, что войска РФ «всерьез активизировались на черноморском побережье».

Ранее военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук сообщил, что российским вооруженным силам необходимо перерезать трассу на Славянск, после чего положение украинских войск станет еще более катастрофическим. Кроме того, военным РФ нужно создать пояс безопасности от Запорожья до Одессы, отметил аналитик.