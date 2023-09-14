Экс-президенту Молдавии Додону разрешили покидать страну

Фото: Kremlin.ru

Игорь Додон

Суд в Молдавии снял запрет на выезд из страны экс-президенту, лидеру Партии социалистов Игорю Додону. Как заявил сам политик в своем Telegram-канале, Высшая судебная палата отклонила запрос прокуратуры на его продление.

После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата приняла такое решение, — сказал Додон.

По его словам, сам он не собирается покидать страну и считает обвинения в отношении себя бездоказательными. Он отмечается, что их цель — оказать давление на оппозицию. Также Додон заявил, что продолжит готовить партию к осенним выборам в местные органы власти.

Игоря Додона задержали в мае прошлого года по подозрению в коррупции и госизмене. В домах, принадлежащих ему и его родителям, прошли обыски. После этого толпа протестующих собралась возле здания парламента, требуя немедленно прекратить преследование бывшего президента и представителей оппозиции.

Годом ранее оппозиция опубликовала видеофрагмент, в котором видно, как беглый бизнесмен Плахотнюк пытался передать на тот момент президенту Додону пакет с деньгами для Партии социалистов. Сам Додон факт встречи признал, но заявил, что видео смонтировали и он не знает, что было в пакете.