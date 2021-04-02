Экс-президент Украины назвал Белоруссию «холуём» РФ

https://static.news.ru/photo/647aef9e-653d-11e9-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny / Global look press

Украина для России на сегодняшний день является «врагом», а Белоруссия её «холуй». Об этом заявил первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Своё заявление Кравчук сделал в эфире телеканала «Украина». При этом он вспомнил высказывание писателя Александра Солженицына о России и её окружении.

Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у неё либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно, — заявил экс-президент.

Кравчук призвал соотечественников не драматизировать ситуацию утверждениями «война на пороге», но и расслабляться им тоже, по мнению политика, рано.

Мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, а это достижение мира и преодоление коронавируса, — сказал он.

Отношения РФ и Украины ухудшились в 2014 году, после начала военных действий в Донбассе. Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что участие США как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума возможно и приемлемо на уровне «нормандского формата» и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом писал NEWS.ru.