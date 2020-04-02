Экс-премьер не исключил повторения голодомора на Украине из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b65aaf6-74db-11ea-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украину настигнут голодные времена, если правительство не позаботится о гражданах в период пандемии коронавируса. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, на Украине должен быть запас продуктов питания и промышленных товаров, сопоставимый с полумесячной потребностью страны. Однако сейчас этого нет. При этом нынешняя власть решила пустить на экспорт продовольственные запасы пшеницы, что недопустимо.

Ведь ещё неизвестно, как пройдёт весенне-полевая кампания, что будет с погодой, сумеем ли мы обеспечить страну достаточным количеством продовольственной пшеницы. Почему профильные министры в правительстве об этом не думают? Они посчитали, сколько запасов есть, какие виды и прогнозы на урожай? — цитирует SM News слова политика.

Азаров напомнил, что после госпереворота новая администрация решила отказаться от Госрезерва, в котором недавно нашли маски и аппараты для вентиляции лёгких. Он считает, что в любом государстве всегда должен быть такой запас, а также мобильный резерв на случай катастроф.

На Украине подтверждено более 800 случаев инфицирования COVID-19. Одной из заражённых оказалась врач Хмельницкого военного госпиталя. Кроме того, сегодня в Киеве скончался 70-летний пациент с коронавирусом, писал NEWS.ru.