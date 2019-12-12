https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в стране начался бюджетный кризис, несмотря на заявления правительства об успехах в этой области. По словам экс-главы украинского Минэкономики, ситуация в государстве может привести к дефолту.

Суслов отметил, что нынешняя политика Киева может привести к дефолту до 2023 года. Бюджет в настоящее время не выполняется, кризис уже начался.

Данные финансовые процессы приводят к многочисленным задолженностям по зарплатам, затруднению по выполнению социальных программ и не только. И выхода из сложившейся проблемной ситуации на данный момент не видно.

Кроме того, заявления действующего главы Минфина Украины Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, являются неуместными. Сейчас негативное сальдо торгового баланса за текущий год составляет около 11 млрд долларов, что свидетельствует о том, что Украина пока не может жить за счёт своего производства, — цитирует Суслова «Политика сегодня».

Как писал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина неблагодарна за территории, подаренные правителями СССР. По его словам, земля эта доставалась «русским царям и могучей империи» кровью и потом, а в Киеве «разбрасываются» историей.