В стиле «Наша Russia»: экс-мэр Риги объяснил провал вакцинации в Латвии

https://static.news.ru/photo/ce8ee9e0-96ea-11eb-9fce-96000091f725_660.jpg Нил Ушаков Фото: NilsUsakovs/facebook.com

Деятельность правительства Латвии в период пандемии коронавируса можно сравнить разве что с поступками героев юмористического сериала «Наша Russia». Такое мнение высказал бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков.

Так он прокомментировал провал вакцинации в стране, к которому привело нежелание населения прививаться препаратом британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Политик считает, что в этом латвийские министры должны винить только себя.

Своими действиями в стиле «Наша Russia» они довели ситуацию до того, что значительная часть жителей страны у такого правительства не готова будет взять даже аскорбинку. Не поверят, что они и с аскорбинкой тут не накосячили или не украли что-то важное по дороге, — написал Ушаков в Facebook.

Он подчеркнул, что именно правительство, а не противники вакцинации, сделали всё, чтобы как можно больше латвийцев не пришли за прививкой.

Сейчас эпидемическая ситуация в Латвии не внушает оптимизма. Две трети от запланированного количества людей не дошли до пунктов вакцинации. И это несмотря на то что 12 таких точек были открыты в пасхальные выходные. Как заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс, успешной работе центров мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в нерабочий день.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых, чей возраст был моложе 55 лет, начал проявляться тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны.

Некоторые в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата. Однако 18 марта в ЕМА заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.

Ранее NEWS.ru писал, что доверие к вакцине AstraZeneca у жителей европейских стран значительно снизилась. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого британской исследовательской организацией YouGov.