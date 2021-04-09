Экс-гитарист Sabaton получил срок за домогательства к ребёнку

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Суд в Швеции приговорил бывшего гитариста группы Sabaton Рикарда Сундена к девяти месяцам тюрьмы за сексуальное домогательство к восьмилетней девочке. Музыкант также должен будет выплатить семье ребёнка компенсацию в 53,4 тысячи шведских крон.

Согласно материалам дела, домогательство со стороны музыканта к ребёнку имело место в феврале 2020 года. Девочка и её мать пришли в гости к семье Сундена и остались там ночевать. Она рассказала, что находилась в одной комнате с дочерью музыканта, и тот поздно ночью заходил к ним и трогал за интимные части тела под одеялом.

Девочка была напугана произошедшим, но матери рассказать об этом не решилась. Только спустя месяц она поделилась своим секретом с подругой, та рассказала своей матери, после чего о случившемся стало известно родительнице пострадавшей.

Сунден в суде отрицал все обвинения. Он уверял, что заходил в комнату только чтобы проверить, спит ребёнок или нет. Однако уликами против него стали обнаруженные в его компьютере и телефоны видеоролики с детской порнографией, сообщает Metal Sucks.

Ранее NEWS.ru писал, что участника интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского летом 2020 года обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. На его действия пожаловались сразу несколько учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК.

Руководство клуба не стал отстранять Скипского от игр, пояснив, что для этого нет юридических оснований. Однако двое молодых знатоков в знак протеста против этой позиции покинули проект.